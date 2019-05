Ursula Krechel liest aus „Geisterbahn“

Ursula Krechel liest am Mittwoch, 26. Juni 2019 um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Koblenz aus ihrem Roman „Geisterbahn“.



Fast ein Jahrhundert umspannt der Bogen dieses Romans, mit dem Ursula Krechel fortsetzt, was sie, vielfach ausgezeichnet und gefeiert, mit „Shanghai fern von wo“ und „Landgericht“ begonnen hat. „Geisterbahn“ erzählt die Geschichte einer deutschen Familie, der Dorns.

Als Sinti sind sie infolge der mörderischen Politik des NS-Regimes organisierter Willkür ausgesetzt: Sterilisation, Verschleppung, Zwangsarbeit. Am Ende des Krieges, das weitgehend bruchlos in den Anfang der Bundesrepublik übergeht, haben sie den Großteil ihrer Familie, ihre Existenzgrundlage, jedes Vertrauen in Nachbarn und Institutionen verloren.

Anna, das jüngste der Kinder, sitzt mit den Kindern anderer Eltern in einer Klasse. Wer wie überlebt hat, aus Zufall oder durch Geschick, danach fragt keiner. Sie teilen vieles, nur nicht die Geister der Vergangenheit.



2009 erhielt Ursula Krechel den Joseph-Breitbach-Preis, 2012 wurde sie für ihren Roman „Landgericht“ mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.



Der Eintritt kostet 10 €. Karten sind ab sofort im Vorverkauf in der StadtBibliothek Koblenz erhältlich.

Musikalisch begleitet wird die Lesung von Santana Reinhardt & Friends.



Eine Kooperation der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz, des Kulturamtes und der Stadtbibliothek der Stadt Koblenz, der Buchhandlung Reuffel sowie Django Reinhardt Musicfriends e. V.



Weitere Informationen unter www.stb.koblenz.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 13.05.2019