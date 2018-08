Unterdorfstraße gesperrt wegen Hausabriss

Wegen Abrissarbeiten am Montag, 20. und Dienstag, 21. August wird die Unterdorfstraße im Stadtteil Arzheim in Höhe der Hausnummer 22 voll gesperrt. Eine Umleitungsstecke ist ausgeschildert.

Der Schulbus kann die Baustelle passieren, während der sonstige Linienverkehr von der Sperrung betroffen ist. Die ÖPNV-Nutzer möchten bitte die Aushänge an den Haltestellen beachten.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 09.08.2018