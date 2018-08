Unfall in der Koblenzer Straße – Fahrer eingeklemmt

Koblenz (ots) – Am Sonntag, 05.08.2018 kam es gegen 17.00 Uhr in der Koblenzer Straße zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Pkw und ein Rettungswagen beteiligt waren. Der Fahrer des Rettungswagens war dort in Richtung Kurt-Schumacher-Brücke unterwegs. Unmittelbar vor dem Rettungswagen zog der Fahrer eines rechts geparkten seinen Pkw nach links, um seine Fahrt in gleicher Richtung anzutreten. Der Fahrer des Krankenwagens versuchte noch nach links auszuweichen, konnte aber die Kollision nicht mehr verhindern. Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Koblenz aus seinem Fahrzeug befreit werden. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Drei Mitfahrer im Rettungswagen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 07.08.2018