Trickdiebstahl in Bäckereifiliale in Kobern-Gondorf

Koblenz (ots) – Eine männliche Person betrat am 29.01.2019, 17:15 Uhr, eine Bäckereifiliale in der Kastorbachstraße in Kobern-Gondorf. Dort kaufte er Brötchen und bat anschließend um das Wechseln von Bargeld. Als die Verkäuferin dies verneinte, verwickelte der die Verkäuferin in ein Gespräch, griff dabei in die offene Kasse und entnahm einige Geldscheine. Nach Aufforderung gab er wieder Geldscheine zurück, bei der Durchführung des abendlichen Kassensturzes wurde allerdings ein Fehlbetrag von mehr als 100 Euro festgestellt.

Weitere Ermittlungen bei der Anzeigenaufnahme vor Ort ergaben, dass es offensichtlich zu gleichgelagerten Fällen in einem nahegelegenen Supermarkt gekommen war.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: – männlich, zwischen 20 – 30 Jahre alt – ca. 170 cm groß, “normale” Statur – dunkler Hautteint – sprach gebrochenes Englisch – schwarze schulterlange Haare – schwarzer Vollbart mit längerem Kinnbart – bekleidet mit schwarzer Jacke

Hinweise bitte an Polizeiinspektion Koblenz 2, 0261/103-2910.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 30.01.2019