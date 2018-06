Trickdiebinnen bestehlen Seniorin in Koblenz

Koblenz (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Mittwoch, 23.05.2018 um 15.00 Uhr zu einem Trickdiebstahl in der Eichendorffstraße in Koblenz. Unter dem Vorwand, eine Nachricht für eine Nachbarin schreiben zu müssen, verschafften sich zwei Frauen den Zutritt zur Wohnung der Seniorin in einem Mehrfamilienhaus. Während sich beide Frauen mit der Geschädigten in der Küche aufhielten, betrat vermutlich eine weitere Person unbemerkt die Wohnung und durchsuchte das Schlafzimmer. Wenige Tage später bemerkte die Seniorin das Fehlen wertvoller Schmuckstücke. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Person 1: Ende 20, normale Statur, blonde, evtl. gefärbte Haare, Pferdeschwanz

Person 2: 40 – 45 Jahre alt, kurze dunkle Haare, trug ein größeres blau-weißes Tuch. Es soll sich um Südländerinnen gehandelt haben, die gebrochen Deutsch sprachen.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1032690.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 05.06.2018