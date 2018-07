Transporterfahrer fährt Radfahrerin an und flüchtet

Koblenz (ots) – Am Mittwoch, 27.06.2018 kam es gegen 20.45 Uhr im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Ring / Löhrstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69 jährige Radfahrerin verletzt wurde. Der Fahrer eines weißen Transporters war dort in Richtung Moselring unterwegs. Er überquerte laut Zeugenaussagen den Kreuzungsbereich trotz „Rot“ zeigender Ampel. Auf dem Überweg an der Herz-Jesu-Kirche streifte er die Radfahrerin, die sich bei dem anschließenden Sturz leichte Verletzungen am linken Knie zuzog. Der Fahrer des Transporters flüchtete von der Unfallstelle. Bei dessen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Mercedes Vito gehandelt haben, der mit einer schwarzen Aufschrift in rotem Feld versehen war. Das Kennzeichen lautete KO-CM oder KO-CV. Die Zahlenkombination ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 29.06.2018