Training macht fit für den Wechsel von der Grundschule

Noch sind Plätze frei für Workshop in Feldkirchen Mitte Juni

„Fit for school“: So heißt ein vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied organisierter Workshop, dessen Ziel es ist, Kindern den Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule zu erleichtern. Termin ist Freitag, 15. Juni, 15 bis 18 Uhr, und Samstag, 16. Juni, 10 bis 13 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Feldkirchen.

Anhand von Übungen und Rollenspielen soll das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt werden. Zudem zeigt ihnen ein Experte, wie man mögliche Gefahrensituationen rechtzeitig erkennen und darauf reagieren kann. Auch das Erkennen eigener Grenzen wird eingeübt. Das Training „Fit for school“ ist ein Grundkurs zur Selbstbehauptung und für Kinder der vierten bis sechsten Klassenstufe konzipiert. Es besteht zu gleichen Teilen aus theoretischen und praktischen Teilen. Marco Wohlgemuth, lizensierter Breitensport-, Karate- und Senjutsutrainer sowie Gewaltpräventionstrainer und Polizist, leitet den Kurs.

Der Teilnehmerbetrag liegt bei 20 Euro. Anmeldung und weitere Infos beim Kinder- und Jugendbüro Neuwied, Pfarrstr.8 , 56564 Neuwied, Tel. 02631 802 170, E-Mail kijub@neuwied.de

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 08.06.2018