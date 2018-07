Test: Eine Spur je Fahrtrichtung in der Trierer / Mayener Straße

Die Stadtverwaltung Koblenz erprobt eine einspurige Verkehrsführung im Streckenzug Trierer Straße und Mayener Straße, zwischen Karl-Russell-Straße und Rübenacher Straße. Dieser Test soll Aufschluss bringen, ob eine Reduzierung der Fahrspuren bereits vor Inbetriebnahme der Nordentlastung und den damit zu erwartenden Verkehrsentlastungen für den genannten Streckenzug möglich ist.

Hierzu werden die zeitlich befristeten Haltverbote aufgehoben. Die unbefristeten Haltverbote etwa vor den Lichtsignalanlagen bleiben weiterhin bestehen.

Das Parken ist insoweit zukünftig beidseitig möglich. Die Anwohner werden von der Notwendigkeit des Umparkens ihrer Fahrzeuge entlastet, was gleichzeitig auch die hierdurch verursachten Emissionen reduzieren kann.

Durch die Reduzierung der Fahrspuren kann auch ein Rückgang der Geschwindigkeiten unterstützt werden, weil es zu einer optischen Verengung der Fahrbahn kommt.

Der Versuch wird verkehrsplanerisch durch ein Ingenieurbüro begleitet. Vor und während des Versuchs werden Verkehrszahlen erhoben. Damit werden die genauen Verkehrsstärken und eventuelle Verlagerungen auf andere Straßen erfasst.

Die Einrichtung des Feldversuchs erfolgt in der vorletzten Ferienwoche der Sommerferien, also in der 30. Kalenderwoche.

Die Verwaltung wird den Feldversuch und die verkehrlichen Auswirkungen kritisch betrachten und gegebenenfalls Änderungen vornehmen. Dies kann auch die Aufhebung des Versuches beinhalten.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 20.07.2018