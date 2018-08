Tag des offenen Denkmals in Neuweid

Alter Friedhof steht im Mittelpunkt

Tourist-Info: Drei Angebote am Tag des offenen Denkmals

Am Tag des offenen Denkmals öffnen am 9. September bundesweit mehrere Tausend historische Bauten, Parks und archäologische Stätten ihre Türen für Kultur- und Geschichtsfans – auch dank des Engagements vieler ehrenamtlicher Mitstreiter.

In Neuwied hat die städtische Tourist-Info für Sonntag, 9. September, drei kostenlose Angebote zusammengestellt. Im Mittelpunkt steht dabei der Alte Friedhof an der Julius-Remy-Straße, auf dem viele historisch wertvolle Denkmäler aus unterschiedlichen Epochen erhalten geblieben sind. Dabei geht es bei der ersten Führung vor allem um das ehemalige Friedhofsgärtnerhaus und die daran angeschlossene Aussegnungshalle. Hans-Joachim Feix weiß darüber manch Interessantes zu berichten. Zudem können die Teilnehmer ein handgefertigtes Modell des Hauses besichtigen. Treffpunkt für diese rund zweistündige Tour ist um 12 Uhr die Aussegnungshalle.

Um 14 Uhr beginnt dann eine öffentliche Führung über den Gottesacker, auf dem viele bekannte Neuwieder Familien ihre letzten Ruhestätten gefunden haben. K. D. Boden leitet die 90-minütige Tour, bei der die Besucher viel über Familienschicksale, aber auch einiges über die vielfältige Symbolik der Grabsteine erfahren. Treffpunkt ist der Friedhofseingang an der Julius-Remy-Straße.

Das dritte Angebot führt weit zurück in die Historie der Region. Ein ausgebildeter Limes-Cicerone lädt ein zu einem knapp zweistündigen Spaziergang entlang des Limes‘ im Neuwieder Stadtwald. Er gibt Erläuterungen über den regen Handel, der in römischer Zeit an der Wegekreuzung am Kleinkastell Anhausen herrschte. Auch erklärt er den Besuchern einiges über die Standorte damaliger Wachtposten. Der Rundgang beginnt und endet am Wanderparkplatz am Heidegraben, der an der

L 258 bei Anhausen liegt. Wichtig zu wissen: Die ausgewählten Wege sind leicht begehbar und auch für Personen mit einem Handicap geeignet.

Am 9. September sind alle drei Führungen kostenfrei. Weitere Informationen, auch zu individuellen Führungen, gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Neuwied, Telefon 02631/802 5555; E-Mail: tourist-information@neuwied.de. Einen Überblick über alle angebotenen Führungen gibt es im Internet unter http://www.neuwied.de/stadtfuehrungen.html

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 24.08.2018