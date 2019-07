Streit eskalierte…

Koblenz (ots) – Am gestrigen Abend wurde gegen 22:00 Uhr die Koblenzer Polizei zu einem Anwesen in der Ulnerstraße gerufen. Über Notruf teilte man der Polizei mit, dass sich dort mehrere Personen prügelten und auch schon Scheiben zerschlagen wurden. Die Polizeikräfte stellten dann am Anwesen mehrere aggressive Personen fest. Hintergrund waren Streitigkeiten aus dem privaten Bereich, welche eskalierten. Um weitere Übergriffe zu verhindern musste ein 39-jähriger Mann in polizeiliches Gewahrsam genommen werden. Dieser stand zudem erheblich unter Alkoholeinfluss. Im Rahmen des Einsatzes erschienen immer mehr Personen vor Ort und zeigten sich ebenfalls gegenüber der Polizei aggressiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 05.07.2019