Straßenbauarbeiten in der Weißer Gasse

In der Zeit vom 16. bis 23.07.2019 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz die Fahrbahndecke in der „Weißer Gasse“ teilweise erneuert.

Am Dienstag, 16.07. wird zunächst die Baustelle eingerichtet und die Verkehrsregelung installiert. Am Mittwoch, 17.07. wird die vorhandene schadhafte Deckschicht abgefräst. In den folgenden Tagen werden dann die Vorarbeiten an Schiebern und Schächten durchgeführt.

Am 22. Juli wird die neue Asphaltdeckschicht eingebaut. Am Dienstag, 23.07. werden Restarbeiten und Fahrbahnmarkierung vorgenommen. Die Bauarbeiten werden unter halbseitiger Sperrung und Ampelregelung durchgeführt.

Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden für die der Servicebetrieb um Verständnis bittet.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 11.07.2019