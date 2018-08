Straßenbauarbeiten in der Marienstätter Straße

In der Zeit von Mittwoch, 08. bis Donnerstag, 23.08.2018 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der Marienstätter Straße von Haus Nr.20 bis Haus Nr.66 erneuert.

Am Mittwoch, 08. August beginnen in der Marienstätter Straße die Vorarbeiten für die Deckschichterneuerung. Am Folgetag wird die komplette vorhandene Deckschicht etwa 10 cm tief abgefräst. Da nach dem Ausbau der alten Deckschicht zur vorhandenen Bordanlage ein Höhenunterschied von rund 15 cm besteht und auch die Einbauteile so hoch aus der umgebenden Fläche herausragen, ist die Nutzung der Straße und die Zufahrt zu den Grundstücken nur eingeschränkt möglich.

In der Zeit vom 10. bis 20.08.2018 werden die Vorarbeiten an Schiebern und Schächten durchgeführt. Im Anschluss erfolgt am Dienstag, 21. August der Einbau der neuen Deckschicht zwischen Zollstraße und Lückenstraße und am 22. August zwischen Lückenstraße und Haus Nr.66. Die Verkehrsfreigabe ist für den Donnerstag, 23. August gegen Mittag vorgesehen.

Bezüglich der Bauarbeiten wird die Straße am 21. und 22.08.2018 in den jeweiligen Abschnitten ganztägig voll gesperrt. Davon ist am 22.08.2018 auch die Straße „Im Giefenacker“ betroffen.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, wofür der Servicebetrieb um Verständnis bittet.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 30.07.2018