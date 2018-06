Straßenbauarbeiten in der Mainzer Straße

In der Zeit vom 19. bis 26.06.2018 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz die Fahrbahndecke in der „Mainzer Straße“ im Abschnitt zwischen Anschützstraße und Hohenzollernstraße erneuert.

Am Dienstag, 19. Juni wird die vorhandene schadhafte Deckschicht der stadtauswärts führenden Fahrspur und des Parkstreifens abgefräst. In den folgenden Tagen werden dann die Vorarbeiten an Schiebern, Schächten und Rinnenanlagen durchgeführt.

Am Montag, 25. Juni wird die neue Deckschicht eingebaut.

Während der gesamten Bauzeit besteht ein Parkverbot in diesem Bereich. Der Verkehr stadteinwärts wird über die Hohenzollernstraße umgeleitet. Der Verkehr in Richtung Süden kann auf der verbleibenden Fahrspur an der Baustelle vorbeifahren.

Der Kommunale Servicebetrieb bittet für die Bauarbeiten um Verständnis und die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 12.06.2018