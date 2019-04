Staubsaugerautomaten und Dampfstrahlautomat aufgebrochen

Koblenz (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf einem Tankstellengelände in der Carl-Spaeter-Straße hier in Koblenz zwei Staubsaugerautomaten und ein Dampfstahlautomat aufgebrochen. DasKleingeld wurde entwendet. Zu dem oder den Täter liegen noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Tatzeit müsste zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Samstag 06:45 Uhr liegen. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz unter der 0261-2911.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 08.04.2019