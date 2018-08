Starke Saison im Sayner Freibad

Hitzewelle lockte zahlreiche Besucher an

Bendorf. Auf der Liegewiese entspannen, zwischendurch ein paar Bahnen ziehen und vor allem die nötige Abkühlung bei den heißen Temperaturen genießen: Der rekordverdächtige Sommer lockte in den vergangenen Wochen zahlreiche Besucher ins Freibad in Bendorf-Sayn.

Alleine im Juli strömten 21.692 Menschen zum Schwimmen ins Sayntal – das ist für diesen Monat der höchste Wert seit 2010.

Bereits am 22. August wurde eine Gesamtbesucherzahl von 43.362 verzeichnet. Damit ist das Jahr 2018 schon vor dem offiziellen Saisonende eines der besucherreichsten Jahre der letzten beiden Jahrzehnte.

Zum Vergleich: Im nasskalten Jahr 2017 zählte das Bad zum Saisonende 28.945 Gäste, 2016 waren es 31.590.

Dementsprechend glücklich ist der Erste städtische Beigeordnete Bernhard Wiemer mit der Bilanz: „Mit der Badesaison kann man mehr als zufrieden sein. Gerade für Familien mit Kindern, aber auch für jüngere Besucher ist das Freibad sehr attraktiv. Wenn das Wetter gut ist, stimmen auch die Besucherzahlen.“

Den diesjährigen Besucherrekord verzeichnete das Bad am 25. Juli, als 1.528 zahlende Gäste in den 2009 renovierten Schwimmbecken Abkühlung suchten.

Wiemers Dank gilt dem Förderverein Bad Sayn, der mit erheblichen Investitionen zur Verschönerung des Bades beiträgt: „Das Engagement des Fördervereins führt aber auch dazu, dass eine persönliche Verbundenheit vieler Besucher mit dem Bad entstanden ist.“

Der Leiter der Stadtwerke Klaus Kux hofft noch auf ein paar sonnige Wochen im September: „Wann im Freibad die Saison 2018 endgültig endet, machen wir vom Wetter abhängig.“

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 24.08.2018