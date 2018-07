Städtisches Bauamt Neuwied stellt Entwürfe für Wohngebiet vor

„Obere Mitte Heddesdorfer Berg“: Informationen für Bürger

Nr. 820 b: Unter dieser Kennung laufen die Bebauungspläne für das „Obere Mitte Heddesdorfer Berg“ genannte Projekt. Damit ist das rund 1,85 Hektar große, südlich der Buswendeanlage an der Erich-Kästner-Straße und zwischen der Ludwig-Erhard- und der Kinzingschule gelegene Areal gemeint, das derzeit noch landwirtschaftlich genutzt wird. Dort soll ein neues Wohngebiet entstehen. Über die geplante Nutzung der Fläche, die sich vollständig im Eigentum der Stadt befindet, informiert das städtische Bauamt interessierte Bürger am Mittwoch, 8. August, um 19 Uhr im Mehrzweckraum der Ludwig-Erhard-Schule am Beverwijker Ring 3.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 24.07.2018