Städtische Bühne Lahnstein – Tratsch im Treppenhaus

Lahnstein. Nach einem erfolgreichen Freilichtsommer am Rhein-Lahn-Eck mit 13 ausverkauften Vorstellungen (!) von Umberto Ecos „Der Name der Rose“ startet die Städtische Bühne die neue Spielzeit 2018/2019 mit einer Komödie. „Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt“, heißt es bei Schiller. – Und besonders die Bewohner des Mietshauses, die das zweifelhafte Vergnügen haben, in direkter Nähe zu Frau Meta Boldt zu wohnen, können den Wahrheitsgehalt dieses Satzes bestätigen. Denn Meta Boldt „wacht“ gewissermaßen über das Treppenhaus; sie meint es besonders gut mit ihren Mitbewohnern und lässt sich deshalb nichts entgehen. So bleibt ihr auch nicht lange verborgen, dass Frau Knoop, die Nachbarin in der zweiten Etage, ein Zimmer untervermietet hat, was laut Mietvertrag aber strengstens verboten ist.

Da muss man doch schleunigst den Hauswirt benachrichtigen und auch den anderen Nachbarn, den Steuerinspektor a. D. Brummer, den die laute Musik, die aus dem Zimmer der Untermieterin tönt, doch wirklich im wohlverdienten Ruhestand stören muss. Meta Boldt erreicht zwar zunächst, dass Hauswirt und Nachbar sich empören und Frau Knoop in ihre Schranken weisen wollen, doch die junge Untermieterin verdreht den älteren Herren gewaltig den Kopf und nimmt Ihnen so allen Wind aus den Segeln. Ihr allerdings verdreht der junge Mann den Kopf, der auch gegen das strenge Verbot im leeren Zimmer bei dem Herrn Steuerinspektor a.D. Brummer eingezogen ist. So werden alle Karten neu gemischt: Die Untermieterin bekommt den Untermieter, Frau Knoop bekommt den Herrn Brummer und Frau Boldt, die das alles empörend findet, bekommt auch etwas: sie bekommt gehörig ihr Fett weg.

Komödie von Jens Exler, Inszenierung: Friedhelm Hahn

Es spielen: Cornelia Jahr, Christian Vitu, Silva Heil, Patrick Pfingstl, Karl Krämer, Rocco Hauff, Janina Steinbrink

Termine: Do. 27.09., Fr. 28.09., Sa. 29.09., So. 30.09., Mi. 03.10., Fr. 05.10., Sa. 06.10., So. 07.10., Fr. 12.10., Sa. 13.10., So. 14.10., Do. 18.10., Fr. 19.10., Sa. 20.10., So. 21.10., Sa. 27.10., So. 28.10., samstags 20 Uhr (sonntags 18.00 Uhr)

Tickets: www.ticket-regional.de/lahnstein oder beim Ticket-Service in der Stadthalle Lahnstein oder beim Globus Warenhaus.

Bild:Eva-Maria Hahn

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 29.08.2018