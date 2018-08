Stadtteilbüchereien öffnen nach der Sommerpause

In der ersten Schulwoche ab 6. August öffnen auch die Stadtteilbüchereien wieder: Montags auf der Karthause, am Dienstag auf der Pfaffendorfer Höhe und donnerstags in Horchheim, jeweils von 13 – 18 Uhr.

Die Mitarbeiter haben die Sommerpause genutzt und viele neue Bücher ausgewählt für den Medienbestand in den Büchereien, die jetzt für die Ausleihe bereit stehen.

Außerdem finden um 15 Uhr die wöchentlichen Vorlesestunden wieder statt.

Informationen zur Stadtbibliothek finden Sie unter www.stb.koblenz.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 30.07.2018