Stadtrat: Versorgungsbezüge des Alt-OBs

(30.08.18) Von großem Interesse war in der heutigen Sitzung des Stadtrates ein Antrag aus dem Rat, welcher ein städtisches Handeln in Sachen Versorgungsbezügen des Alt-OBs Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig zum Thema hatte. Zwischenzeitlich beriet der Stadtrat hierzu in nicht-öffentlicher Sitzung. Der Rat hatte die Frage zu entscheiden, was die Stadt Koblenz unternehmen wird, falls das Land einen förmlichen Antrag auf Pensionslastenausgleich durch die Stadt ablehnen wird?

Hierzu traf er der Stadtrat letztlich folgende Entscheidung: Die Verwaltung wird beauftragt, das Land Rheinland-Pfalz über den Eintritt des Versorgungsfalles von Prof. Dr. Hofmann-Göttig zu unterrichten und zur Zahlung einer Abfindung nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag in Verbindung mit dem Landesgesetz zum Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages Rheinland-Pfalz aufzufordern. Für den Fall der Ablehnung wurde die Stadtverwaltung beauftragt, die Ansprüche der Stadt Koblenz gegen das Land im Zusammenhang mit dem Versorgungsfall aus allen denkbaren Rechtsgründen fristgerecht gerichtlich geltend zu machen. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, den Stadtrat über jede Entwicklung in dem Verfahren zur Geltendmachung und Durchsetzung von Ansprüchen zu unterrichten.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 31.08.2018