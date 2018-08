Stadtmauerbienen in Lahnstein waren wieder fleißig – 70 kg Honig geerntet

Lahnstein. Rund 80.000 Stadtmauerbienen summen und brummen auf der Stadtmauer am Lahnsteiner Salhofplatz und haben wieder fleißig Honig produziert. Denn durch die extra für die Bienen über die ganze Stadtmauer verteilten Blumenkästen und natürlich umliegenden Grünanlagen, Gärten und Blumenbeete haben sie auch in diesem Sommer wieder genügend Nahrung für die Honigproduktion gefunden.

Und so konnte Imker Julian Detemple zusammen mit seinem Helfer Benjamin Dienst von der Bio-Imkerei „BeeOrganic“ Ende Juli 2018 erneut das flüssige Gold der Bienchen „ernten“ und war sichtlich erfreut, als er den Honigraum abnahm. Insgesamt konnten nämlich ca. 70 kg Spättracht-Honig geerntet werden.

Nach dieser Honigentnahme, die für dieses Jahr erstmal die letzte gewesen sein wird, denn die Bienchen bereiten sich trotz der heißen Temperaturen bereits jetzt auf den Winterschlaf vor, wird es bald schon die ersten Portionen Winterfutter in Form von Honig und hochwertigen Bio-Zuckersirup für die nützlichen Insekten geben.

Das sogenannte „Hexengold“ und „Lahngold“ gibt es nach wie vor in der Touristinformation Lahnstein zu kaufen. „Der Honig ist einfach super lecker“, so Petra Bückner, Leiterin der Touristinformation Lahnstein.

Fotos: Alina Hillesheim/Stadtverwaltung Lahnstein

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 30.07.2018