Stadt Lahnstein ehrt Rhönradweltmeister

Lahnstein. Luca Christ ist nach dem Gewinn des Weltmeistertitels mit der Rhönrad Nationalmannschaft im Lahnsteiner Rathaus empfangen worden und trug sich in das „Goldene Buch“ seiner Heimatstadt ein. Seitdem er fünf Jahre alt ist, turnt Luca Christ im Rhönrad beim VfL Lahnstein und kann sich ein Leben ohne diesen Sport nicht mehr vorstellen. Durch seine beiden älteren Schwestern, die auch aktiv im Rhönradturnen waren bzw. sind, fand Luca sehr früh gefallen an dieser Sportart und konnte schon zahlreiche nennenswerte Siege verzeichnen.

Der 19-jährige Abiturient turnt in der Bundesklasse B19+ auf internationalen Wettkämpfen und er hat bereits so viele Wettkämpfe gewonnen, dass sich seine Erfolge kaum noch aufzählen lassen. Und zu diesen Erfolgen kam in diesem Jahr sogar der Weltmeistertitel mit der Nationalmannschaft im Rhönradturnen der Senioren 2018 dazu. Diese besondere Leistung nahm Oberbürgermeister Peter Labonte zum Anlass und lud Luca Christ, seine Trainer und Familie ins Rathaus ein, um ihm persönlich zu dieser sportlichen Glanzleistung zu gratulieren. „Diese besondere Leistung muss auch besonders geachtet werden. Wir sind sehr stolz, einen solch engagierten Sportler in Lahnstein zu haben und können zum gewonnenen Weltmeistertitel recht herzlich gratulieren“, so Labonte beim Besuch im Lahnsteiner Rathaus.

D er Oberbürgermeister, der selbst viele Jahre sportlich aktiv im Fußball war, weiß, dass Sportler zu sein mehr ist, als nur gewisse körperliche Fähigkeiten zu haben. Sport passiert im Kopf. Und der Sport kann bis heute mit dazu beitragen, für das Leben zu lernen; mit allen Höhen, aber auch seinen Tiefen.

Das weiß auch Luca Christ, der nicht nur erfolgreich an Wettkämpfen und turnieren teilnimmt, sondern auch seit 2013 seine Übungsleiterlizenz erworben hat und zusammen mit drei anderen Übungsleitern, Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren im Rhönradturnen trainiert. „Ich möchte ein bisschen was zurückgeben, und sehe es ein Stück weit auch als meine Pflicht an und es macht mir große Freude, die Kinder zu trainieren“, so Luca Christ.

So viel Leistung muss auch belohnt werden, und so schenkte ihm Peter Labonte im Namen der Stadt auch ein kleines Präsent, über das sich Luca Christ wirklich sehr freute. Außerdem trug Luca sich ins goldene Buch der Stadt Lahnstein ein, was wirklich eine besondere Ehre ist, „denn das dürfen nur die, die auch eine besondere Leistung vollbracht haben“, so Labonte sichtlich stolz.

Foto: Alina Hillesheim/Stadtverwaltung Lahnstein

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 16.07.2018