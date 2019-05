Stadt bietet Schiffstour an

Am Dienstag, 21. Mai 2019 heißt es wieder “Leinen los” auf dem komfortablen Motorschiff “Rheingold” für die vom Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales organisierte Ausflugs-Schiffstour.

Die Ganztagesschiffstour wird die Teilnehmer in diesem Jahr an die Mosel nach Winningen führen. Während der Schiffstour wird den Mitreisenden ein Mittagessen (Döppekuchen mit Apfelmus) serviert. Für musikalische Unterhaltung an Bord ist gesorgt. Bei einem Landgang (13.00 – 15.00 Uhr) besteht dann die Möglichkeit, Winningen zu erkunden. Der Kostenbeitrag pro Person beträgt

10,00 €. Die MS “Rheingold” startet um 11.00 Uhr von der Schiffsanlegestelle 6 am Konrad-Adenauer-Ufer und kehrt gegen 17.00 Uhr wieder zurück.

Karten für diese Fahrt gibt es im Bürgeramt der Stadt Koblenz. Im Fahrpreis ist das Mittagessen enthalten. Eine Reservierung und Rücknahme von Karten ist leider nicht möglich.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 13.05.2019