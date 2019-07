Spezialbagger wird angeliefert

Die Koblenzer Stadtentwässerung saniert derzeit das Abwasserpumpwerk in der Neuendorfer Hochstraße. In den Morgenstunden des 18. Julis wird zwischen 05.00 und 06.00 Uhr für Pfahlgründungsarbeiten ein Spezialbagger auf einem Tieflader angeliefert.

Da der Schwertransport viel Platz benötigt wird in der Nacht zum Donnerstag, 18.07.2019 in der gesamten Hochstraße eine Halteverbotszone eingerichtet.

Beim Entladen des Baggers kann es zu einer erhöhten Geräuschentwicklung kommen.

Voraussichtlich am späten Abend des 23. Julis wird der Spezialbagger auf dem gleichen Weg die Baustelle wieder verlassen.

Die Stadtentwässerung bittet die betroffenen Anwohner um Verständnis.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 09.07.2019