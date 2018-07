Sperrung der Reuschstraße in Lahnstein für Tiefbauarbeiten

Temporäre Aufhebung der Einbahnregelung in Stauffenbergstraße

Lahnstein. Die Stadtverwaltung Lahnstein weist darauf hin, dass ab Montag, den 16.07.2018 aufgrund von mehrtägigen Tiefbau- und Kanalarbeiten die Vollsperrung der Reuschstraße in Oberlahnstein erfolgen muss.

Die Arbeiten sollen höchstens eine Woche dauern. Sie wurden bewusst in die Zeit der Schulferien gelegt, um die Erreichbarkeit der Goetheschule für Schulbus und PKW nicht zu beeinträchtigen.

Um die Erreichbarkeit der Häuser in Reusch- und Stolzenfelsstraße und für den öffentlichen Parkplatz zu gewährleisten, wird für die Dauer der Sperrung die Einbahnstraße in der Stolzenfelsstraße ab Pestalozzistraße in Richtung Reuschstraße aufgehoben.

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 10.07.2018