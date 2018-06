Sonnenbrillen in Koblenz geraubt

Koblenz (ots) – Ein bislang unbekannter Täter betrat am gestrigen Mittwoch, 27.06.2018 gegen 13.40 Uhr ein Optikerfachgeschäft in der Koblenzer Löhrstraße. Dieser wurde dabei beobachtet, wie er sich vier Sonnenbrillen im Wert von 600 Euro in die mitgeführte Sporttasche steckte. Nach Verlassen des Geschäftes wurde er von einer Mitarbeiterin verfolgt, die ihn festhielt und auf den begangenen Diebstahl hin ansprach. Der Mann riss sich jedoch los und flüchtete in Richtung „Am Plan“. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 180 cm groß, ungefähr 30 Jahre alt, südländisches Aussehen, blaues Poloshirt. Er führte eine blaue Sporttasche mit beigem / cremefarbenen Tragegurt mit sich. Diese hatte weiterhin Reißverschlüsse an den Kopfseiten. Die Polizei Koblenz bittet um entsprechende Hinweise. 0261-1032690. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu dieser Person machen? Ist der Mann eventuell in einem der in der Nähe gelegenen Fitnessstudios aufgefallen?

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 28.06.2018