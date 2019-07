Sommerzeit- Ausflugszeit

Der Flyer „Region erleben- das Kannenbäckerland und die Umgebung entdecken” hilft bei der Planung.

Die Sommerzeit bzw. die Ferien sind auch schöne Gelegenheiten für Ausflüge.

Die touristische Kooperation der Verbandsgemeinden Höhr-Grenzhausen und Ransbach-Baumbach gibt seit Jahren den Flyer „Region erleben- das Kannenbäckerland und Umgebung entdecken” heraus, der bei den Planungen sehr hilfreich ist.

Im handlichen Format sind die Infos nach Themen geordnet wie Keramik Erleben, Werksverkauf, Museen + Führungen, Natur Erleben, Familien-Freizeitspaß, Wellness, Typisch Mittelrhein sowie Burgen + Schlösser.

Auch die aus touristischer Sicht bedeutsamsten Veranstaltungen werden kurz angerissen und vorgestellt. Der 40 seitige kostenfreie Flyer ist sicher nicht nur für Gäste interessant sondern auch für die heimische Bevölkerung vor Ort. Er ist erhältlich in den Rathäusern beider Städte, der Tourist-Information Höhr-Grenzhausen (im Gebäude des Keramikmuseum Westerwald), der Stadthalle Ransbach-Baumbach und auch in den Buchhandlungen vor Ort. In den Hotels und in den Ferienwohnungen im Kannenbäckerland liegt er ebenfalls aus und dient als wertvolle Infomation für die Gäste.

Bürgermeister Michael Merz (Ransbach-Baumbach) und Bürgermeister Thilo Becker (Höhr-Grenzhausen) zeigen sich begeistert von der aktuellen Auflage, die noch um 20 Seiten umfangreicher ist als letztes Jahr. „Es ist ein Produkt, welches auch unseren Leistungsträgern in den Hotels. Ferienwohnungen und der Gastronomie hilft, die Gäste kompetent zu beraten. Wir haben im Kannenbäckerland „keine Kirchtürme im Kopf” und zeigen gerne auch Ausflugsziele rund um unsere schöne Heimat”, ergänzen Jasmin Weber (Ransbach-Baumbach) und Markus Ströher (Höhr-Grenzhausen) vom KTS-Team. Wer sich näher über das Kannenbäckerland informieren möchte, kann dies auch online unter www.kannenbaeckerland.de tun.

Quelle: Kannenbäckerland-Touristik-Service

veröffentlicht am: 15.07.2019