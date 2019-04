Sommeröffnungszeiten in der Touristinformation Lahnstein

Startschuss in die Sommersaison

Lahnstein. Am kommenden Samstag startet die Touristinformation Lahnstein mit den Sommeröffnungszeiten, die in diesem Jahr ganz im Zeichen des 50. Jubiläum der Stadt Lahnstein stehen. In der eigens gestalteten „Jubiläums-Themenführung“ werden die Veränderungen und Entwicklungen im Laufe der Zeit dargestellt. Die „Kulinarische Stadtführung“ lädt zur Genussrunde durch die Region ein, beide Führungen finden jeweils einmal im Monat statt.

Am darauffolgenden Osterwochenende, ab Karfreitag bis einschließlich Ostersonntag, findet das Lichtfestival „Rheinleuchten“ statt, eine Welt aus Licht, Klang, Phantasie und Emotion erwartet die Besucher.

In diesem Jahr gibt es zwei Spielorte „Burg Lahneck“ sowie das „Kloster Allerheiligenberg“ es wird neben einem Rahmenprogramm an allen drei Tagen auch die kulinarische Genüsse nicht zu kurz kommen, so Petra Bückner, Leiterin der Touristinformation.

„Wir freuen uns sehr, auf ein tolles und unvergessliches Erlebnis und starten damit in eine neue Saison und ein erfolgreiches und abwechslungsreiches Jubiläum“, so Bückner.

Fotos: Stadtverwaltung Lahnstein

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 11.04.2019