Sommergeschichte in der StadtBibliothek Koblenz

Das Bibliotheksteam und Ada Fürstenau heißen am Donnerstag, den 23. August 2018, alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Auf dem Programm steht passend zu den heißen Temperaturen diesen Sommers die Geschichte von dem Bär Bo, der dringend nach einer Abkühlung an heißen Sommertagen sucht. Zuerst möchte sich der Bär in dem Bergbach am kalten Wasser kühlen. Aber der Bär ist viel zu groß für das kleine Bächlein. Da hat Bo schon die nächste Idee: Er baut sich mit großen Steinen und Felsbrocken ein eigenes Plantschbecken. Das lockt natürlich auch die anderen Tiere an, die in der heißen Sonne schwitzen. Doch Bo möchte das Planschbecken nicht teilen. Ob die anderen Tiere sich trotzdem einmal abkühlen dürfen, erfährt man ab 16.00 Uhr.

Anschließend kann gemalt werden. Die Dauer der Veranstaltung beträgt ca. eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen

gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 17.08.2018