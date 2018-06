Sommer – Sonne – Biotonne – Zusatzleerung startet

Normalerweise werden die in der Stadt Koblenz aufgestellten Biotonnen (Braune Tonnen) nur in den ungeraden Kalenderwochen alle vierzehn Tage im Wechsel mit der Restabfalltonne (Graue Tonne) geleert.

Gerüche und Maden sind in der heißen Jahreszeit die häufigsten Probleme, die mit der Biotonne in Zusammenhang gebracht werden. Abhilfe will der Kommunale Servicebetrieb Koblenz durch die wöchentliche Leerung der Braunen Tonnen für Bioabfall in der heißen Jahresphase bieten.

Diese sogenannte Zusatzleerung der Braunen Tonne findet dann i.d.R. am jeweiligen Abfuhrtag der Grauen Tonne für Restabfall statt.

Dieser Zusatzdienst ist kostenfrei und findet nur in folgenden Kalenderwochen statt:

26. KW 2018 (25.06. – 29.06.2018)

28. KW 2018 (09.07. – 13.07.2018)

30. KW 2018 (23.07. – 27.07.2018)

32. KW 2018 (06.08. – 10.08.2018)

34. KW 2018 (20.08. – 24.08.2018)

Für die Zusatzleerung ist zu beachten, dass die Biotonne durch den Nutzer selbst am Abfuhrtag bis spätestens 6 Uhr morgens deutlich sichtbar am Straßenrand bereitgestellt wird.

Es findet kein Vor- und Rückstellservice für diese Zusatzleerung statt.

Informationen zur Zusatzleerung gibt es telefonisch unter 129-4525, 129-4529, 129-4519, 129-4518.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 19.06.2018