Schwerer Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad

Neuwied – OT Block (ots) – Der Fahrer eines PKW Renault stand an der Engerser Landstraße in Höhe Hausnummer 346 am rechten Fahrbahnrand auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Engers. Als er seinen PKW wendete, um die Engerser Landstraße in Richtung Neuwied zu befahren übersah er hierbei einen Motorradfahrer, der sich aus Richtung Neuwied näherte. Der Motorradfahrer prallte nahezu ungebremst mit seinem Leichtkraftrad gegen den linken Vorderreifen des PKW und wurde dann über die Straße geschleudert. Er zog sich dadurch schwere Verletzungen zu. Die Engerser Landstraße war im Zuge der Unfallaufnahme in der Zeit von 06:30 Uhr bis 07:30 Uhr gesperrt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder pineuwied.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 04.04.2019