Schwärmer der Nacht – Nachtfalter

Am Freitag, 15. Juni um 20.30 Uhr informiert die Waldökostation Remstecken über heimische Nachtfalter. Die eher unauffällig gefärbten Schmetterlinge sind den meisten weniger vertraut, da man sie als Nachttiere oft nicht bemerkt. Über das Leben und die Vielfalt der Nachtfalter referiert zunächst Schmetterlingsexperte Dr. Axel Schmidt (Biologe der SGD-Nord) in einem Bildvortrag in der Waldökostation.

Spannend wird es, wenn im Anschluss auf einer Wiese spezielle Lichtfallen aufgestellt werden. Diese locken nämlich Nachtfalter an, die nun identifiziert und beobachtet werden können. Eine Anmeldung für die kostenlose Veranstaltung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 08.06.2018