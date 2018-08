Schulgeschichte in der StadtBibliothek Koblenz

Das Bibliotheksteam und Ada Fürstenau heißen am Donnerstag, 09. August 2018, alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Auf dem Programm steht passend zum Schulanfang die Geschichte der kleinen Ida, die zwar erst fünf Jahre alt ist, aber unbedingt in die Schule gehen möchte. Sie hat richtiges Glück, denn ihr großer Bruder Peter ist bereits ein Schulkind. Eines Morgens nimmt er seine kleine Schwester Ida mit zur Schule.

Was Ida und Peter in der Schule alles erleben, erfährt man ab 16.00 Uhr.

Anschließend kann gemalt werden. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 31.07.2018