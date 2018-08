Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Koblenz – Rübenach (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 22.08.2018 auf den 23.08.2018 in der Keltenstraße in Koblenz-Rübenach die komplette linke Fahrzeugseite eines schwarzen BMW durch Aufsprühen einer weißlichen, säureähnlichen Substanz. Die PI Koblenz 2 bittet um sachdienliche Hinweise, 0261-1ß32910.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 24.08.2018