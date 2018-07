Positives Feedback zum Koblenzer Sparkassen Marathon am 2. September

Schon 1500 Läufer sind am Start

KOBLENZ. Zum Ende der vorletzten, vergünstigten Anmeldephase haben noch einmal viele Läufer ihren Start beim Koblenzer Sparkassen Marathon am 2. September gebucht. Aber auch nach diesem Stichtag gingen in den ersten fünf Juli-Tagen schon 63 Anmeldungen ein – und damit wurde die 1500er Marke (ohne Schülerläufe) geknackt. Dies ist ein Plus von über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die stärkste Disziplin ist traditionell der Halbmarathon, hier liegen knapp 1000 Anmeldungen vor. Der Pressespre-cher Rolf Geifes dazu: „Die neue, touristisch-schöne Strecke mit Start und Ziel im Stadion Oberwerth und das attraktive Rahmenprogramm insbesonde-re mit PowerSchmaus an Bord der MS La Paloma kommen einfach gut an“. Den Boom in den letzten Tagen erklärt der Sprecher mit dem neuen Angebot Parkplatzreservierung für Spätanreisende. „Auf der Marathonmesse in Mainz erkundigte sich ein Athlet aus Frankfurt konkret nach diesem Service. Wer aus einem Umkreis von 100-150 Kilometer anreist, möchte dies am Wett-kampfmorgen stressfrei und ohne Zeitverlust tun – und wir ermöglichen dies nun, weil wir zusätzlichen Parkraum generieren konnten“. Laut Geifes gingen die ersten Reservierungen aus Bonn, Siegburg, Bergheim, Köln, Trier, Düs-seldorf, Frankfurt und Worms ein.

Die aktuelle und letzte Anmeldephase läuft bis zum 15. August. In den letzten Wochen vor der Laufveranstaltung buchen traditionell mehr als die Hälfte der Läufer ihren Start, besonders viele für die Kurzdisziplinen (10 km Lauf und Walking). Der Pressesprecher: Wir sind daher zuversichtlich, das für 2018 gesteckte Ziel von mindestens 3000 Teilnehmern zu erreichen. Die Vorfreu-de ist bei allen Aktiven groß – auch bei uns vom Ausrichterverein und der Stadt Koblenz mit dem Oberbürgermeister als Schirmherrn.“

Info und Anmeldung unter www.koblenz-marathon.de

Quelle und Foto: koblenz-marathon.de

veröffentlicht am: 06.07.2018