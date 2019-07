Pkw am Friedhof in Rübenach aufgebrochen

Koblenz (ots) – Die Geschädigte stellte ihren Pkw am gestrigen Montag, 01.07.2019, 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des St. Mauritius Friedhofs an der L 125 / Alemannenstraße in Koblenz Rübenach ab, um den Friedhof zu besuchen. Während ihres etwa 15-minütigen Aufenthaltes wurde die hintere Scheibe auf der Fahrerseite ihres Pkw eingeschlagen und ihre auf der Rückbank liegende Handtasche gestohlen. In der beigen Handtasche befanden sich ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie mehrere Ausweise und EC-Karten. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1032690.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 02.07.2019