Persönliche Objekte aus Sayn gesucht

Projekt „Sayn sammelt“

Bendorf. Welcher Ort, welches Zimmer, welche Objekte, welche Straßenecke, welche Erinnerung, welches Foto steht für Ihr Sayn? Persönliches in Sayn Gesammeltes und Gefundenes, Kurioses und Banales, Bewahrtes oder noch zu Findendes wird zu einer vielschichtigen Objektcollage arrangiert. Als Teil von 20 Vitrinen wird es im Eisenkunstguss-Museum ausgestellt und schafft so ein breites und zugleich sehr persönliches Portrait von Sayn.

Für das Projekt „Sayn sammelt“ während der NUANS Sommerakademie suchen Carlotta Werner und Moritz Walter interessierte Sayner, die ihre persönlichen Geschichte über Objekte erzählen wollen. Das Projekt startet am Donnerstag, 2. August, mit einem Vortrag und anschließendem Gespräch und endet am Sonntag, 5. August, mit einer Schau der fertigen Arbeiten.

Carlotta Werner ist Produktdesignerin mit viel Erfahrung in internationalen Ausstellungsprojekten u.a. mit dem viel besprochenen “Museum der Unschuld” des Literaturnobelpreisträgers Orhan Pamuk. Moritz Walter ist Architekt u.a. für Museumsbauten und Umnutzungen von ehemaligen Industriegebäuden.

Bei Interesse kann man sich melden unter info@nuans.online oder bei Barbara Friedhofen im Rheinischen Eisenkunstguss-Museum unter 02622 / 902 918, museum@bendorf.de. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten!

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 16.07.2018