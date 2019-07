Partnerstadt Varaždin bei Kunstreich dabei

Fünf Schülerinnen der Berufsmittelschule Varaždin begleitet von zwei Lehrerinnen nahmen vor Kurzem an der Veranstaltung Kunstreich auf dem Fort Konstantin teil.

Die Jugendlichen aus Varaždin, der kroatischen Partnerstadt von Koblenz, waren eingeladen an Workshops in verschiedenen Disziplinen der Bildenden Kunst teilzunehmen. Das Thema der Workshops war in diesem Jahr “Faktor Heimat – gestern, heute, morgen”. Die Teilnehmerinnen nahmen an den Workshops Holzarbeit und Zeichnung unter Anleitung von professionellen Künstlern und Pädagogen aus Koblenz teil.

Für die jungen Künstlerinnen war es eine einmalige Erfahrung, weil sie die Möglichkeit hatten, in Techniken zu arbeiten, die sie noch nicht kannten. Sie konnten auch junge Künstlerinnen und Künstler aus Koblenz und Region treffen, sich austauschen und ihr Wissen und ihre Perspektiven erweitern.

Die JuKuWe (Jugend Kunstwerkstatt Koblenz e.V.) als Organisatorin vom SommerKunstCamp Kunstreich hat in der 13. Auflage wieder eine Veranstaltung mit interessanten Workshops unter der Anleitung von hochkarätigen professionellen Künstlern angeboten. Neben der entspannten Camping-Atmosphäre auf dem Fort, einer vorzüglichen Verköstigung und Abendkonzerten konnten die Jugendlichen aus Varaždin und Koblenz erleben, wie wichtig die Freundschaftsbande zwischen den Partnerstädten sind.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 08.07.2019