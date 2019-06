Ordnungsbehörden führen Jugendschutzkontrollen durch

Das Koblenzer Ordnungsamt hat kürzlich gemeinsam mit der Polizei und dem Jugendamt eine großangelegte Jugendschutzkontrolle im Stadtgebiet durchgeführt. Denn jeder Einzelhändler, der Alkohol, Zigaretten oder Computerspiele mit FSK 18 in seinem Sortiment führt, besitzt eine gesetzliche Verpflichtung, all diese Produkte nicht an Minderjährige zu verkaufen. Leider passiert es dennoch, dass Alkohol, Zigaretten oder Computerspiele mit FSK 18 an Minderjährige abgegeben werden.

Um Händler in regelmäßigen Abständen an ihre Pflichten zu erinnern, werden entsprechende Kontrollen mit minderjährigen Testkäufern durchgeführt. Es zeigte sich, dass dies auch dringend notwendig war: Allein in der Innenstadt kam es in sechs von sieben kontrollierten Lebensmittelmärkten und Kiosken zu Verstößen, gegen die nun Bußgeldverfahren eingeleitet werden.

Insgesamt konnten zwölf Verstöße von den drei Teams bestehend aus Ordnungsamt, Jugendamt und Polizei festgestellt werden. Unterwegs war man im Rauental, der Goldgrube, Metternich, dem Bahnhof sowie dem Bahnhofsvorplatz und der Innenstadt.

„Die Händler müssen einfach genauer auf das im Personalausweis angegebene Geburtsdatum achten, oft liegt es an Unachtsamkeit, wenn Alkohol oder Zigaretten an Minderjährige verkauft werden und dann wird es teuer“, erklärt Josef Hehl, Leiter des Ordnungsamtes, abschließend.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 18.06.2019