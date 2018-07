OB Langner empfängt den Oberbürgermeister von Sakai

Osami Takeyama, der Oberbürgermeister der japanischen Stadt Sakai, war hocherfreut als Oberbürgermeister David Langner ihm erklärte, dass er der erste Auslandsgast sei, den er im Rathaus empfange. Die japanische Delegation ist derzeit auf Einladung der IHK in der Rhein-Mosel-Stadt, um die Handelsbeziehungen zwischen den Städten zu vertiefen. So kommen Komponenten, etwa Bremsen und Gangschaltungen, aus Sakai in die Rhein-Mosel-Stadt um von einem hiesigen Fahrradhersteller verbaut zu werden.

Einen Teil des Gesprächs der beiden Oberbürgermeister drehte sich um den Koblenzer Welterbestatus. Die Stadt Sakai ist berühmt für ihre Kaisergräber und strebt deshalb die Anerkennung der UNESCO an.

Quelle: Stadt Koblenz

