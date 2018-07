Noch freie Plätze beim Gießer-Workshop

Einblicke in ein kreatives Handwerk

Bendorf. Im Rahmen der Sonderausstellung „Preußens schwarzer Glanz“ bietet das Rheinische Eisenkunstguss-Museum Bendorf den Workshop „Formen und Gießen“ an. Am Sonntag, 15. Juli, lernen die Teilnehmer von 8.30 bis 17.00 Uhr in praktischer Tätigkeit und begleitender Theorie ein interessantes, kreatives Handwerk kennen und fertigen dabei eigene Werkstücke unter der Anleitung von Maschinenbaumeister Volker Allexi an.

Der Workshop richtet sich an Erwachsene und Jugendliche und soll ihnen das Einformen von Modellen in Formsand und das Gießen (offener Herdguss und/oder Einformen in Ober- und Unterkasten) näherbringen.

Die Kosten betragen 35 Euro. Infos und Anmeldung: Rheinisches Eisenkunstguss-Museum & Tourist-Info, Schloss Sayn, Tel.: 02622/902913, Mail: touristinfo.sayn@bendorf.de.

Beim Workshop „Formen und Gießen“ fertigen die Teilnehmer ihre eigenen Werkstücke an.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 02.07.2018