Neuwieds Bürgermeister Mang unterstützt Bahnlärm-Gegnern

Zur 68. Demonstration der Interessensgemeinschaft „Schutz gegen Bahnlärm“ kamen am Neuwieder Bahnhof erneut mehr als 60 Teilnehmer aus der ganzen Region zusammen, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen. Dabei machten sie mit Plakaten und kurzen Redebeiträgen ihre Forderungen deutlich.

Als Hauptredner des Abends sprach Neuwieds Bürgermeister Michael Mang, der auch schon bei der ersten Demonstration vor fünfeinhalb Jahren dabei war. Er lobte die Standhaftigkeit der in der IG zusammengeschlossenen Bürgerinitiativen an Rhein und Mosel, deren Erfolg sich auf drei Standbeine gründe. Da ist laut Mang einmal die Überparteilichkeit, die eine über Parteigrenzen hinweg gute Kooperation gewährleiste.

Hinzu komme die ganz im Raiffeisen‘schen Sinne gelebte Solidarität. „Bahnlärm geht alle an“, rief Mang den Teilnehmern zu. „Daher sind unsere Forderungen Ausdruck der Gemeinsamkeit. Wir wissen: Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele. Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren.“ Dabei machte Mang unter dem Beifall der Teilnehmer auch deutlich, dass der Norden Rheinland-Pfalz‘ nicht in Koblenz ende.

Ein drittes wesentliches, die Initiativen auszeichnendes Element ist die Expertise. „BI-Mitglieder haben sich landauf, landab zu Experten entwickelt, die mit Bahnvertretern auf Augenhöhe diskutieren können“, hob der Bürgermeister hervor. Es sei wichtig, dass die Interessengemeinschaft belastbare Zahlen zum Thema Bahnlärm liefern kann, um das Leben am Mittelrhein lebenswert zu erhalten. Unabdingbar ist es laut Mang, flächendeckend Lärmschutzmaßnahmen und eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 70 in den Nachtstunden – bei Gefahrgütern auf 50 km/h – bei Ortsdurchfahrten umzusetzen. Sollte die geplante Aufstockung des Güterverkehrs realisiert werden, so werde die Suche nach Ausweichstrecken zu einem großen Thema, so Mang weiter. Seine Rede schloss Mang mit dem Dank an die vielen Teilnehmer, die seit Jahren regelmäßig an den Demonstrationen teilnehmen.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 17.08.2018