Neuwieder Knuspermarkt mit abwechslungsreichem Programm

Musik, Filme, Bastel- und Backaktionen

Auch in der zweiten Woche des Neuwieder Knuspermarktes wird neben interessanten Weihnachtsprodukten in den Hütten und leckerem Essen ein buntes Programm auf den verschiedenen Bühnen angeboten.

Auf was können sich die Besucher des Knuspermarkts vom 5. bis 12. Dezember freuen? Musikfreunde kommen auf der Bühne an der Luisenscheune voll auf ihre Kosten. Dort präsentieren am Mittwoch, 5., und Freitag, 7. Dezember, jeweils ab 17.30 Uhr „Precider“ akustischen Folk. Die Binnenland Sailors servieren Shanties am Freitag, 7. Dezember, von 18 bis 20 Uhr an der Bühne im Kinder-Knusperland. Dort singt am Samstag, 8. Dezember, von 17.30 bis 18.30 Uhr Melanie Junglas bekannte Weihnachtslieder. Sascha Stead & Die Audionaires AllStar Band treten ebenfalls am 8. Dezember auf, allerdings ab 18 Uhr der Bühne an der Luisenscheune. Von ihnen ist Swing, Bossa und Pop zu hören. Sound and Music heißt es dort am Mittwoch, 12. Dezember, ab 17.30 Uhr mit SAM. Die Besucher erwarten „Lichterklänge“.

Das Wohnzimmer-Kino in der Aktionshütte bietet zwei beliebte Filme für die ganze Familie. Am Montag, 10. Dezember, ist „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren” zu sehen, am 11. Dezember folgt „Kevin – Allein zu Haus”. Einlass ist jeweils um 16.30, Beginn um 17 Uhr. Der Eintritt dazu ist frei.

Für die jüngeren Besucher wurde das Kinder-Knusperland nochmals erweitert und lässt die Kinder immer wieder Neues entdecken. In der Aktionshütte ist am 5. und 12. Dezember, jeweils von 15 bis 17 Uhr die Geschichtenerzählerin Maggy Ziegler zu Gast. Am 6. Dezember werden dort von 15 bis 17 Uhr in einem Workshop Weihnachtskugeln gestaltet. Plätzchen backen mit der Bäckerei Preißing steht am 8. Dezember von 13 bis 15 Uhr auf dem Programm.

Einen kompletten Überblick des Programms gibt es unter www.neuwied.de/knuspermarkt.html oder in den ausliegenden Programmheften.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 30.11.2018