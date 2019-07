NEUWIED Wohnung nach Freisetzen einer unbekannten Substanz zur Zeit nicht bewohnbar

Neuwied (ots) – In der Nacht zum Donnerstag wurden die Rettungskräfte aus Neuwied, darunter Polizei, DRK und die Feuerwehr, zu einem Einsatz in Heimbach Weis gerufen. Dort ist eine bisher unbekannte Person, durch Auftreten der Wohnungstür, in ein Zweifamilienhaus eingedrungen und hat dort eine flüssige, stinkende Substanz verschüttet. Eine Hausbewohnerin klagte über eine leichte Atemwegsreizung. Die unbekannte Person entfernte sich vom Tatort mit einem ebenfalls unbekannten Fahrzeug. Da die Substanz nicht eingeordnet werden konnte, wurden die Hausbewohner evakuiert und verbrachten die Nacht bei Bekannten. Der Gefahrstoffzug der FW Neuwied entnahm entsprechende Proben und das Haus wurde vorerst versiegelt. Die Polizei Neuwied hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied zu melden. Tel. 02631-8780

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 04.07.2019