Neuwied: Minski erneut mit dem Kinoprogrammpreis ausgezeichnet

Bei der 27. Vergabe des Kinoprogrammpreises Rheinland-Pfalz wurde das „Minski“- Programm (Mittwoch ins Kino) und das Schauburg-Kino der Filmtheaterbetriebe Weiler erneut in der Kategorie „Kulturell herausragendes Filmprogramm“ und in der Sparte „Kinder- und Jugendfilm“ ausgzeichnet. Die beiden Programmgestalter des Mittwochskinos, Michael Mertes (links) und Eberhard Malzi (rechts), nahmen die Auszeichnung aus den Händen von Staatssekretär Salvatore Barbaro (Bildmitte) entgegen. Damit gehört das Minski und die Schauburg ununterbrochen seit 2004 zu den ausgezeichneten Programmkinos in Rheinland-Pfalz.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 23.10.2018