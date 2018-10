Neuwied: GenerationenKino bleibt ein Renner

Das GenerationenKino erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Während der Herbstferien stand die faszinierende Dokumentation „Unsere Erde 2“ auf dem Programm; ein Streifen, der auch viele Kinder begeisterte. Sie waren mit Großeltern oder Eltern ins Metropol-Filmtheater gekommen, um den Film zu betrachten. Die beeindruckenden Landschaftsaufnahmen unseres Planeten weckten bei so manchem Besucher Urlaubsgefühle – zumindest für eine Weile. Der für dieses Jahr letzte Film in der Filmreihe wird am Dienstag, 27. November, gezeigt. Dabei handelt es sich um die die Komödie „Ein Lied in Gottes Ohr”. Im Bild zu sehen sind Mitglieder der Seniorenbeirats-AG Kultur und Soziales, die das GenationenKino gemeinsam mit den Filmbetrieben Weiler organisieren.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 15.10.2018