Neuwied: Fliegerbombe im Rhein wird kontrolliert gesprengt

Einige Sperrungen am Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr

Eine amerikanische Fliegerbombe wurde durch das Niedrigwasser im Rhein an der Spitze des Neuwieder Schlosspark entdeckt. Sie ist etwa 1.000 Pfund schwer und soll am Donnerstag, 6. September, zwischen 18 und 20 Uhr kontrolliert gesprengt werden.

„Wir haben eine gute gemeinschaftliche Lösung gefunden“, betonte der städtische Ordnungs-Dezernent, Bürgermeister Michael Mang. Dazu werde die Bombe so wenig wie möglich und so viel wie nötig bewegt um sie in eine zuvor ausgegrabene Sprenggrube zu legen, erläuterte Horst Lenz vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz. Zum Abschluss kommen „einige hundert Tonnen steinfreier Sand“ auf die Bombe, die dann kontrolliert vernichtet wird.

Die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sind begrenzt. Zunächst wird der Schlosspark am Mittwoch 5. September, ab 18 Uhr komplett gesperrt. Während der Sprengung gilt das Augenmerk einem Gebiet im Radius von 300 Metern um die Bombe. In diese Zone liegen unter anderem einige Häuser des Stadtteils Irlich, die Bewohner müssen nicht evakuiert werden, sie bekommen jedoch noch Informationen zum sicheren Verhalten. Wer möchte, kann aber trotzdem in die Mehrzweckhalle gehen, wo im Foyer eine Betreuungsstation eingerichtet wird.

Gesperrt werden muss zwischen 18 und 20 Uhr am Donnerstag allerdings der Rhein, die rechtsrheinische Bahnlinie, ein Uferweg auf der linken Rheinseite und die Bundesstraße 42. Umleitungen für Pkw und Lkw werden eingerichtet.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 04.09.2018