Neuwied: Big House steht ganz im Zeichen von Halloween

Disco, Kostümwettbewerb, Gruselbuffet – Eintritt ab 12 Jahre

Die Halloween-Welle schwappte vor Jahren von den USA nach Deutschland. Der Gruselspaß ist vor allem bei Jugendlichen beliebt. Und die sind am Mittwoch, 31. Oktober, im Neuwieder Big House an der richtigen Adresse. Das städtische Jugendzentrum lädt Monster aller Art – aber nur im Alter zwischen 12 und 21 Jahren – zu einer großen Halloween-Party. Die Grusel-Feier wird umso spektakulärer, je mehr Gäste kostümiert erscheinen. Für reichlich Abwechslung an diesem Abend hat das Big House-Team jedenfalls gesorgt. Höhepunkte werden ein Kostümwettbewerb mit anschließender Preisverleihung gegen 19 Uhr sowie ein professioneller Tanzaufritt des Tanzsportclub Neuwied sein. Die Tänzer bringen die Big House-Gäste direkt zu Beginn der Party, die von 17 bis 22 Uhr dauert, mit einem Gruselkabinett in Halloweenstimmung. Auch das Essen ist halloweentypisch: Serviert werden kosten- und alkoholfreie Fruchtbowlen, Kürbissuppe, Kuchen sowie „Süßes und Saures“.

Wer nicht bis zum 31. Oktober warten möchte, kann zuvor das Big House-Team unterstützen, und zwar am Donnerstag, 25. Oktober, von 16 bis 20 Uhr beim Kürbisschnitzen und am Montag, 29. Oktober, von 14 bis 18 Uhr beim Backen und Kochen für die Party.

Weitere Informationen zu den Angeboten des Jugendzentrums gibt es im Internet unter www.bighouse-neuwied.de oder unter der Telefonnummer 02631 802 748.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 15.10.2018