Neue Bäume in Markenbildchenweg und Januarius-Zick-Straße

In diesem Herbst werden im Markenbildchenweg und in der Januarius-Zick-Straße zusätzliche Baumbeete gebaut. Die Arbeiten werden Ende Oktober / Anfang November 2018 beginnen und in diesem Jahr abgeschlossen.

Im Markenbildchenweg werden 13 Lederhülsenbäume (Gleditsia triacanthos ‘Skyline‘) und in der Januarius-Zick-Straße vier Amberbäume (Liquidambar styraciflua) gepflanzt. Insgesamt fallen für die Begrünung in beiden Straßen etwa 15 Parkplätze weg.

Die Arbeiten werden unter Verkehr durchgeführt. Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 23.10.2018