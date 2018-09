Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte in Lahnstein

Startschuss für die Rohbauarbeiten gefallen

Lahnstein. Das Großprojekt neue Kindertagesstätte in der Schillerstraße geht in die nächste Runde. Nachdem die Tiefbauarbeiten termingerecht abgeschlossen werden konnten, sind seit Anfang der 36. KW die Rohbauarbeiten gestartet.

Zu Beginn der Woche erfolgte die Einrichtung der Baustelle und die Kranstellung. Mithilfe des Krans konnte am 19.09.2018 die Bodenplatte mit einer Größe von 1680qm gegossen werden.

Nach Austrocknen der Bodenplatte erfolgen die Maurerarbeiten direkt im Anschluss.

Die aktuelle Planung sieht vor, die Rohbauarbeiten bis Ende diesen Jahres fertigzustellen und das Gebäude abzudichten. Die Fertigstellung der Kindertagesstätte ist für Ende 2019 geplant und ist mit über 4 Mio. € Baukosten eins der größten Projekte der Stadt Lahnstein.

Bildquelle:

Foto: Lisa Drothen/Stadtverwaltung Lahnstein

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 24.09.2018