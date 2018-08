Naturkundliche Exkursion durch das untere Brexbachtal

Bendorf. In Kooperation mit dem NABU Neuwied bietet die Volkshochschule Bendorf am Samstag, 25. August, 14 Uhr eine Exkursion durch das untere Brexbachtal an. Dipl. Biologe Dr. Johannes Leonhard erklärt die Besonderheiten der Tier- und Pflanzenwelt und geht auf die Geologie des Rheinischen Schiefergebirges ein. Die Teilnahme an der ca. eineinhalbstündigen Tour ist kostenfrei. Treffpunkt ist am alten Friedhof in Sayn im Brextal. Bei Regen fällt die Exkursion aus.

Nähere Informationen und Anmeldung bei der Volkshochschule Bendorf unter Tel. 02622 703-158, per Mail an vhs@bendorf.de oder online unter www.vhs-bendorf.de.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 14.08.2018